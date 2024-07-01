Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 566 Lira 16 Kuruş

Ekonomi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 566 lira 16 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 17 milyon 550 bin 28 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 20 milyon 326 bin 700 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 566 lira 16 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 721 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 11 bin 94 lira 47 kuruş, satış fiyatı ise 10 bin 37 lira 85 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 87 milyon 613 bin 225 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 87 milyon 244 bin 419 metreküp olarak kayıtlara geçti.