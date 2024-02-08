Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 787 Lira 42 Kuruş

Ekonomi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 787 lira 42 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 9 milyon 72 bin 220 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 11 milyon 720 bin 82 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 787 lira 42 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 841 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 11 bin 326 lira 79 kuruş, satış fiyatı ise 10 bin 248 lira 5 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 215 milyon 652 bin 660 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 215 milyon 350 bin 330 metreküp olarak kayıtlara geçti.