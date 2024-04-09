Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 9 Bin 843 Lira 17 Kuruş

Ekonomi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 843 lira 17 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 8 milyon 172 bin 210 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 17 milyon 48 bin 746 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 9 bin 843 lira 17 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 839 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 335 lira 33 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 351 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 102 milyon 143 bin 620 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 102 milyon 412 bin 293 metreküp olarak kayıtlara geçti.