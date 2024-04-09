Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 9 Bin 843 Lira 17 Kuruş

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 843 lira 17 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 8 milyon 172 bin 210 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 17 milyon 48 bin 746 lira olarak açıklanmıştı.
Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 9 bin 843 lira 17 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 839 bin metreküp oldu.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 335 lira 33 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 351 lira 1 kuruş olarak belirlendi.
Türkiye'ye dün 102 milyon 143 bin 620 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 102 milyon 412 bin 293 metreküp olarak kayıtlara geçti.
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Sinop'un Ayancık ilçesi açıklarında avlanan 12 kilogramlık kalkan balığı, şehir merkezindeki bir tezgahta 14 bin 500 liraya alıcı buldu. Balıkçılar, son yıllarda bu büyüklükte erkek kalkan balığına rastlanmadığını belirtti.
Gebze Ticaret Odası (GTO) tarafından Ramazan Bayramı arifesinde Gebze, Darıca ve Çayırova ilçelerinde vatandaşlara bayram çöreği ikram edildi. GTO Başkanı Abdurrahman Aslantaş, geleneksel lezzetleri unutulmaması için her bayram öncesi bu tür dağıtımların yapıldığını belirtti. Bayram çöreğinin sadece arife günlerinde dağıtıldığına dikkat çeken Aslantaş, bunun bilinirliği artırmak için en doğru yöntem olduğunu ifade etti.
Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı, Kayseri Büyükşehir, KASKİ Genel Müdürlüğü ve ilçe belediyelerinde çalışan işçilere bayram öncesinde ikramiyelerinin ödendiğini bildirdi. Toplamda 8 bin 500 işçiye ödeme yapılacak.
Kırşehir'de ramazan bayramı öncesinde esnaf, talebin kuruyemiş ve şekerlemeler üzerine olmasına rağmen yüksek fiyatlar nedeniyle gram satışlarına yöneliyor. Kuruyemiş işletmecisi Ümit Baytemir, fiyatların yüksekliği nedeniyle beklentilerin karşılanamadığını belirtirken, bakliyat işletmecisi Fahrettin Karaboğa ise vatandaşların talebinin akşam saatlerinde artacağını düşündüğünü ifade etti.
Van'da Ramazan Bayramı dolayısıyla kurulan tezgahlarda yoğun hareketlilik yaşanırken kent en yoğun günlerinden birini yaşıyor. Vanlı vatandaşlar son güne kadar alışveriş yaparak çarşı pazarlara akın etti. Oluşan yoğunluk esnafı memnun ederken, kentte renkli görüntüler oluştu.
Erzincan'da bahar mevsimine girilmesiyle birlikte meyve fidanı satışları başladı. Pazar tezgahlarında çeşitli meyve fidanları 100 TL'den alıcı buluyor. Fidan satıcıları, fidanların fiyatlarının artmadığını belirtirken, vatandaşlara sahte fidanlar konusunda uyarıda bulundu.
Düzce'de ev hanımlarının yaptığı lezzetli baklavalar yoğun ilgi görüyor. Maharetli hanımlar, bayramda misafirlerine ikram edecekleri baklavaları yetiştirebilmek için yoğun mesai harcıyor. Baklava yapımında doğal malzemeler kullanılıyor ve ev baklavası ağızda dağılıyor. Ev baklavasının tarifi de paylaşıldı.
Eskişehir'de Ramazan Bayramı'nda şehir dışına çıkmayarak evinde misafir ağırlamak üzere hazırlık yapan vatandaşlar semt pazarlarında yoğunluk oluşturdu. Semt pazarlarına akın eden vatandaşlar, esnafın işlerini canlandırdı.
Kayseri, Kırıkkale, Niğde, Sivas, Nevşehir, Yozgat ve Kırşehir'de Ramazan Bayramı arifesinde tatlı, gıda ve giysi satışı yapılan iş yerlerinde yoğunluk yaşandı. Vatandaşlar bayram alışverişi için tarihi çarşılar ve cadde üzerindeki mağazalara akın etti. Misafirlerine ikram etmek için şeker, kolonya, çikolata ve kahve gibi ürünler alan vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Esnaf ise bayram öncesi yoğunluğun memnuniyet verici olduğunu belirtti.
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