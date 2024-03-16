Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 9 Bin 869 Lira - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 9 Bin 869 Lira

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 869 lira olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, işlem hacmi 22 milyon 15 bin 592 lira olarak gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 200 milyon 77 lira 415 metreküp olarak kaydedildi.

16.03.2024 14:31  Güncelleme: 14:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 869 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 22 milyon 15 bin 592 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 26 milyon 291 bin 788 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 9 bin 869 lira, gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 250 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 362 lira 45 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 375 lira 55 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 200 milyon 762 bin 847 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 200 milyon 77 lira 415 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 9 Bin 869 Lira - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Kütahya'da iş adamları ve sivil toplum örgütleriyle buluştu
    15:04 Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Kütahya'da iş adamları ve sivil toplum örgütleriyle buluştu

    Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kütahya'da iş adamları, esnaf ve sivil toplum örgütleri temsilcileri ile bir araya geldi. Kütahya Valisi Musa Işın, programda Kütahya'nın sanayisi ve üretimi hakkında bilgiler verdi. İldeki sanayi altyapısının genişletilmesi ve organize sanayi bölgelerinin yapım aşamaları hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı. Toplantıda ayrıca ihracat rakamlarının artırılması ve ilin sanayide ilerlemesi konuları da ele alındı.

  • CHP Milletvekili Karabat, kredi kartı faizlerinin artırılmasını eleştirdi
    15:00 CHP Milletvekili Karabat, kredi kartı faizlerinin artırılmasını eleştirdi

    CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, kredi kartı nakit çekim ve kredili mevduat hesabı faizlerinin artırılmasını eleştirerek, bu uygulamaların vatandaşları daha da zor duruma düşüreceğini ve toplumsal sorunların artacağını belirtti. Karabat, iktidarın ekonomi politikalarını sert bir dille eleştirerek, acı reçeteyi vatandaşa kesenlerin öncelikle kendilerine bakması gerektiğini vurguladı.

  • Zonguldak Halk Pazarı Yoğun İlgi Gördü
    14:46 Zonguldak Halk Pazarı Yoğun İlgi Gördü

    Zonguldak'ın Soğuk semtinde her hafta Çarşamba ve Cumartesi günleri kurulan halk pazarı en yoğun günlerinden birini yaşadı. Vatandaşlar halk pazarında bir birilerine en uygun ve en ucuz ürünü alabilmek için birbirleri ile yarışa girdi. Pazarda fiyatlar şu şekilde; Patates 17 lira, soğan 12 lira, domates 40 lira, salatalık 25 lira, patlıcan 40 lira, sivri biber 70 lira, havuç 20 lira. Bezelye ise 100 liradan alıcı buldu.

  • Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey Tarım Topraklarının Kaybedilmesine Müsaade Etmeyeceklerini Söyledi
    14:44 Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey Tarım Topraklarının Kaybedilmesine Müsaade Etmeyeceklerini Söyledi

    CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, tarım topraklarının kaybedilmesine müsaade etmeyeceklerini ve Bursa'nın marka değerine katkı sağlayacak her girişim ve kurumun yanında olduklarını belirtti.

  • TİKA, Kuzey Makedonya'da çiftçilere seracılık ve tarımsal ekipman desteği sağladı
    14:41 TİKA, Kuzey Makedonya'da çiftçilere seracılık ve tarımsal ekipman desteği sağladı

    Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kuzey Makedonya'nın Gostivar şehrinde çiftçilere seracılık ve tarımsal ekipman desteği sağladı. TİKA Üsküp Koordinatörü Mehmet Bayrak, projenin amacının kırsal bölgelerde tarımsal faaliyetlerle geçimini sağlayan çiftçi ailelerin desteklenmesi olduğunu belirtti. Proje kapsamında çiftçilere seracılık ekipmanları, fidanlar ve tarım makineleri sağlandı. Bu desteklerle çiftçi ailelerinin ekonomik gelirlerinin artırılması ve kırsal kalkınmaya katkı sağlanması hedefleniyor.

  • CHP Sinop Belediye Başkan Adayı Metin Gürbüz: Halkın Tepkisi Ekonomik Şartlardan Kaynaklanıyor
    14:21 CHP Sinop Belediye Başkan Adayı Metin Gürbüz: Halkın Tepkisi Ekonomik Şartlardan Kaynaklanıyor

    CHP Sinop Belediye Başkan adayı Metin Gürbüz, seçim çalışmaları sırasında halkın hükümete tepkisinin ekonomik şartlardan kaynaklandığını belirtti. Gürbüz, ev alamama, kiralık ev bulamama ve düşük gelir grupları gibi sorunların seçmenin istekli bir şekilde sandığa gitmesine neden olduğunu ifade etti.

  • Çin, eyalet düzeyindeki yeni bölgelerin yüksek kaliteli gelişimini teşvik edecek
    14:08 Çin, eyalet düzeyindeki yeni bölgelerin yüksek kaliteli gelişimini teşvik edecek

    Çin, eyalat düzeyindeki yeni bölgelerin yüksek kaliteli gelişimini teşvik ederek bu bölgeleri, reform ve dışa açılmanın yeni merkezleri haline getirecek. Ülkede şu anda 19 eyalet düzeyinde yeni bölge bulunuyor ve 2023 yılında bu bölgelerin gayrisafi yurtiçi hasılası ülke genelindeki toplam hasılanın yüzde 5'ini oluşturacak.

  • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, enerjide dışa bağımlılığın azaltılması gerektiğini belirtti
    14:07 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, enerjide dışa bağımlılığın azaltılması gerektiğini belirtti

    Bakan Bayraktar, Türkiye'yi enerjide bağımsız kılacak politika ve projeleri hayata geçirmeye gayret ettiklerini söyledi. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması ve yerli ekipmanların üretilmesi hedefleniyor. Ayrıca, altın üretiminin artırılması ve kentsel dönüşümün önemi vurgulandı.

  • Yat işletmecileri sorunlarını tartıştı
    13:55 Yat işletmecileri sorunlarını tartıştı

    Muğla'da yapılan bir konferansta yat işletmecileri, kaçak tekne ve charter yapanların önüne geçilmesi ve Yunanistan'daki seyir izinleri konularında görüş alışverişinde bulundu. Ayrıca mavi yolculuk ve tekne turlarının sorunları da ele alındı. Yeni sezon için rezervasyonlar iyi başlasa da şu anda bir durgunluk yaşanıyor.

  • TYBA, Marmaris'te sektör temsilcileriyle bir araya geldi
    13:19 TYBA, Marmaris'te sektör temsilcileriyle bir araya geldi

    Tüm Yat İşletmecileri Yatırımcıları Broker ve Acenteleri Derneği (TYBA), Muğla'nın Marmaris İlçesinde sektör temsilcileriyle bir araya geldi. Konferansta, kaçak tekne ile charter yapanların önüne geçilmesi ve Yunanistan'daki seyir izinleri, vergi ve ücretler hakkında çözüm üretildi. Ayrıca, Mavi Tura gelecek olan tatilciler için güvenliğin önemi vurgulandı ve İngilizler ile Almanların yeniden ağırlıklı müşteriler olduğu belirtildi.


14:34 Turgut Altınok’un sahip olduğu arsalardan biri Avrupa’da 2 ülkeden büyük Turgut Altınok'un sahip olduğu arsalardan biri Avrupa'da 2 ülkeden büyük
13:44 Ayasofya’da provokasyon Yunan turist bayrak açıp fotoğrafı da skandal bir notla paylaştı Ayasofya'da provokasyon! Yunan turist bayrak açıp fotoğrafı da skandal bir notla paylaştı
10:03 Yerel seçimlere 15 gün kaldı 32 ilde oy verme saati öne çekildi Yerel seçimlere 15 gün kaldı! 32 ilde oy verme saati öne çekildi
14:05 Binlerce etkileşim aldı Herkes, İsmail Kartal’ın kura çekimindeki halini konuşuyor Binlerce etkileşim aldı! Herkes, İsmail Kartal'ın kura çekimindeki halini konuşuyor
13:12 Ameliyatı 9 saat sürmüştü Hastanede yatan Berna Laçin son durumunu anlattı Ameliyatı 9 saat sürmüştü! Hastanede yatan Berna Laçin son durumunu anlattı
12:15 İlk 3 Fenerbahçe’den Süper Lig’de futbolcuların piyasa değerleri güncellendi İlk 3 Fenerbahçe'den! Süper Lig'de futbolcuların piyasa değerleri güncellendi
11:53 Sema Aydemir, dövdüğü için elendiği Pınar’ın eşiyle birbirine girdi Sema Aydemir, dövdüğü için elendiği Pınar'ın eşiyle birbirine girdi
11:36 Galatasaray, Muslera hakkındaki son kararını veriyor Galatasaray, Muslera hakkındaki son kararını veriyor
11:32 84 yaşında iş arayan kadının isyanı gündem oldu: Daha evime et girmedi 84 yaşında iş arayan kadının isyanı gündem oldu: Daha evime et girmedi
10:56 Kuzey Kore lideri kızıyla birlikte cephede Düşman ülkenin mevzilerini izlediler Kuzey Kore lideri kızıyla birlikte cephede! Düşman ülkenin mevzilerini izlediler
10:35 Kıvılcım’ın sözleri Kızılcık Şerbeti’nin son bölümünde damga vurdu Kıvılcım'ın sözleri Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünde damga vurdu
10:20 Erzincan’da yakalanan dev turna balığı tezgahta satışa sunuldu Erzincan'da yakalanan dev turna balığı tezgahta satışa sunuldu
10:20 Sigara paketleri değişiyor Sigara paketleri değişiyor
10:15 Taraftarlar istemiyor Fenerbahçe’ye başkan adayı olan Sadettin Saran’a soğuk duş Taraftarlar istemiyor! Fenerbahçe'ye başkan adayı olan Sadettin Saran'a soğuk duş
09:40 Gerilim şimdiden başladı Avcı’dan Fenerbahçe’ye gözdağı Gerilim şimdiden başladı! Avcı'dan Fenerbahçe'ye gözdağı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2024 15:07:42. #1.11#
SON DAKİKA: Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 9 Bin 869 Lira - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement