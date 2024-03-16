Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 9 Bin 869 Lira

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 869 lira olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 22 milyon 15 bin 592 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 26 milyon 291 bin 788 lira olarak açıklanmıştı.
Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 9 bin 869 lira, gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 250 bin metreküp oldu.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 362 lira 45 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 375 lira 55 kuruş olarak belirlendi.
Türkiye'ye dün 200 milyon 762 bin 847 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 200 milyon 77 lira 415 metreküp olarak kayıtlara geçti.
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kütahya'da iş adamları, esnaf ve sivil toplum örgütleri temsilcileri ile bir araya geldi. Kütahya Valisi Musa Işın, programda Kütahya'nın sanayisi ve üretimi hakkında bilgiler verdi. İldeki sanayi altyapısının genişletilmesi ve organize sanayi bölgelerinin yapım aşamaları hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı. Toplantıda ayrıca ihracat rakamlarının artırılması ve ilin sanayide ilerlemesi konuları da ele alındı.
CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, kredi kartı nakit çekim ve kredili mevduat hesabı faizlerinin artırılmasını eleştirerek, bu uygulamaların vatandaşları daha da zor duruma düşüreceğini ve toplumsal sorunların artacağını belirtti. Karabat, iktidarın ekonomi politikalarını sert bir dille eleştirerek, acı reçeteyi vatandaşa kesenlerin öncelikle kendilerine bakması gerektiğini vurguladı.
Zonguldak'ın Soğuk semtinde her hafta Çarşamba ve Cumartesi günleri kurulan halk pazarı en yoğun günlerinden birini yaşadı. Vatandaşlar halk pazarında bir birilerine en uygun ve en ucuz ürünü alabilmek için birbirleri ile yarışa girdi. Pazarda fiyatlar şu şekilde; Patates 17 lira, soğan 12 lira, domates 40 lira, salatalık 25 lira, patlıcan 40 lira, sivri biber 70 lira, havuç 20 lira. Bezelye ise 100 liradan alıcı buldu.
CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, tarım topraklarının kaybedilmesine müsaade etmeyeceklerini ve Bursa'nın marka değerine katkı sağlayacak her girişim ve kurumun yanında olduklarını belirtti.
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kuzey Makedonya'nın Gostivar şehrinde çiftçilere seracılık ve tarımsal ekipman desteği sağladı. TİKA Üsküp Koordinatörü Mehmet Bayrak, projenin amacının kırsal bölgelerde tarımsal faaliyetlerle geçimini sağlayan çiftçi ailelerin desteklenmesi olduğunu belirtti. Proje kapsamında çiftçilere seracılık ekipmanları, fidanlar ve tarım makineleri sağlandı. Bu desteklerle çiftçi ailelerinin ekonomik gelirlerinin artırılması ve kırsal kalkınmaya katkı sağlanması hedefleniyor.
CHP Sinop Belediye Başkan adayı Metin Gürbüz, seçim çalışmaları sırasında halkın hükümete tepkisinin ekonomik şartlardan kaynaklandığını belirtti. Gürbüz, ev alamama, kiralık ev bulamama ve düşük gelir grupları gibi sorunların seçmenin istekli bir şekilde sandığa gitmesine neden olduğunu ifade etti.
Çin, eyalat düzeyindeki yeni bölgelerin yüksek kaliteli gelişimini teşvik ederek bu bölgeleri, reform ve dışa açılmanın yeni merkezleri haline getirecek. Ülkede şu anda 19 eyalet düzeyinde yeni bölge bulunuyor ve 2023 yılında bu bölgelerin gayrisafi yurtiçi hasılası ülke genelindeki toplam hasılanın yüzde 5'ini oluşturacak.
Bakan Bayraktar, Türkiye'yi enerjide bağımsız kılacak politika ve projeleri hayata geçirmeye gayret ettiklerini söyledi. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması ve yerli ekipmanların üretilmesi hedefleniyor. Ayrıca, altın üretiminin artırılması ve kentsel dönüşümün önemi vurgulandı.
Muğla'da yapılan bir konferansta yat işletmecileri, kaçak tekne ve charter yapanların önüne geçilmesi ve Yunanistan'daki seyir izinleri konularında görüş alışverişinde bulundu. Ayrıca mavi yolculuk ve tekne turlarının sorunları da ele alındı. Yeni sezon için rezervasyonlar iyi başlasa da şu anda bir durgunluk yaşanıyor.
Tüm Yat İşletmecileri Yatırımcıları Broker ve Acenteleri Derneği (TYBA), Muğla'nın Marmaris İlçesinde sektör temsilcileriyle bir araya geldi. Konferansta, kaçak tekne ile charter yapanların önüne geçilmesi ve Yunanistan'daki seyir izinleri, vergi ve ücretler hakkında çözüm üretildi. Ayrıca, Mavi Tura gelecek olan tatilciler için güvenliğin önemi vurgulandı ve İngilizler ile Almanların yeniden ağırlıklı müşteriler olduğu belirtildi.
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