Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 12 Bin 426 Lira 49 Kuruş

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 426 lira 49 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 31 milyon 898 bin 808 lira 50 kuruş oldu. Bu tutar, bir önceki gün 15 milyon 123 bin 750 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 12 bin 426 lira 49 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 567 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 47 lira 81 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 805 lira 17 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 215 milyon 86 bin 208 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 214 milyon 800 bin 996 metreküp olarak kayıtlara geçti.