Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 778 Lira 19 Kuruş

Ekonomi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 778 lira 19 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 4 milyon 268 bin 350 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 6 milyon 747 bin 772 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 778 lira 19 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 396 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 11 bin 317 lira 10 kuruş, satış fiyatı ise 10 bin 239 lira 28 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 187 milyon 314 bin 334 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 187 milyon 714 bin 7 metreküp olarak kayıtlara geçti.