Spot doğal gaz piyasasında referans fiyatlar belirlendi - Son Dakika
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Ekonomi

Spot doğal gaz piyasasında referans fiyatlar belirlendi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 730 lira 2 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, işlem hacmi 11 milyon 345 bin 630 lira oldu.

10.08.2024 14:46
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Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 730 lira 2 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 11 milyon 345 bin 630 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 24 milyon 121 bin 650 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 730 lira 2 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 967 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 316 lira 52 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 143 lira 52 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 139 milyon 135 bin 246 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 139 milyon 25 bin 415 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

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