Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyatlar Belirlendi - Son Dakika
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Ekonomi

Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyatlar Belirlendi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 805 lira 58 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, işlem hacmi 15 milyon 417 bin 630 lira oldu. Türkiye'ye 132 milyon 387 bin 689 metreküp doğal gaz girişi sağlandı.

11.08.2024 14:23
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Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 805 lira 58 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 15 milyon 417 bin 630 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 11 milyon 345 bin 630 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 805 lira 58 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 306 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 395 lira 86 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 215 lira 30 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 132 milyon 387 bin 689 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 131 milyon 567 bin 680 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyatlar Belirlendi - Son Dakika

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