Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyatlar Belirlendi

Ekonomi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 705 lira 31 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 9 milyon 656 bin 705 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 10 milyon 528 bin 705 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 705 lira 31 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 825 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 290 lira 58 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 120 lira 4 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 137 milyon 197 bin 160 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 137 milyon 283 bin 933 metreküp olarak kayıtlara geçti.