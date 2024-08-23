Spot doğal gaz piyasasında referans fiyatlar belirlendi - Son Dakika
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Ekonomi

Spot doğal gaz piyasasında referans fiyatlar belirlendi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 733 lira 17 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, işlem hacmi 23 milyon 231 bin 670 lira oldu.

23.08.2024 15:17
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Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 733 lira 17 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 23 milyon 231 bin 670 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 9 milyon 745 bin 440 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 733 lira 17 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 980 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 319 lira 83 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 146 lira 51 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 149 milyon 65 bin 498 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 147 milyon 799 bin 509 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Spot doğal gaz piyasasında referans fiyatlar belirlendi - Son Dakika

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