Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 20 bin 674 lira 76 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 8 milyon 683 bin 398 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 18 milyon 121 bin 322 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 20 bin 674 lira 76 kuruş olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 420 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 21 bin 708 lira 50 kuruş, satış fiyatı ise 19 bin 641 lira 2 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 235 milyon 298 bin 778 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 235 milyon 489 bin 613 metreküp olarak kayıtlara geçti.