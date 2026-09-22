Spot elektrik fiyatı yarın en yüksek 4 bin 214 lira oldu, işlem hacmi yüzde 9 azaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Spot elektrik fiyatı yarın en yüksek 4 bin 214 lira oldu, işlem hacmi yüzde 9 azaldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında yarın için megavatsaat fiyatı en yüksek 4 bin 214 lira 99 kuruş, en düşük 1400 lira olarak belirlendi. Bugünkü işlem hacmi düne göre yüzde 9 azalarak 2 milyar 80 milyon 629 bin 940 liraya geriledi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 214 lira 99 kuruş, en düşük 1400 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 9 azalarak 2 milyar 80 milyon 629 bin 940 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 19.00'da 4 bin 214 lira 99 kuruş, en düşük saat 12.00'de 1400 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 776 lira 96 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 819 lira 17 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 495 lira 70 kuruş, en düşük 1499 lira 93 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
EkonomiEnerjiFinansSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Salah’ın oturduğu taş fotoğraf noktası oldu Tabela bile astılar Salah'ın oturduğu taş fotoğraf noktası oldu! Tabela bile astılar
İlayda Alkaş cinayetinde sanıktan şaşırtan hamle: Sorumlu ilan edip annesinden şikayetçi oldu İlayda Alkaş cinayetinde sanıktan şaşırtan hamle: Sorumlu ilan edip annesinden şikayetçi oldu
Tekne kazasında feci son ATSO Başkanı Ali Bahar’ın kızının sözleri yürek yaktı Tekne kazasında feci son! ATSO Başkanı Ali Bahar'ın kızının sözleri yürek yaktı
Yolsuzluk davasında 84. duruşma İş insanı ödemeleri baskıya bağladı Yolsuzluk davasında 84. duruşma! İş insanı ödemeleri baskıya bağladı
Dorukhan Büyükışık cinayetinde ek iddianame kabul edildi: 26 sanığa hapis istemi Dorukhan Büyükışık cinayetinde ek iddianame kabul edildi: 26 sanığa hapis istemi
Kocaali’de şüpheli ölüm: Bezirgan Mahallesi Muhtarı aracının içinde başından vurulmuş halde bulundu Kocaali'de şüpheli ölüm: Bezirgan Mahallesi Muhtarı aracının içinde başından vurulmuş halde bulundu
14:33
Vlahovic sakatlandı, milli takımdan affını istedi 4 maçı kaçıracak
Vlahovic sakatlandı, milli takımdan affını istedi! 4 maçı kaçıracak
14:33
Ege Üniversitesi karıştı: 27 öğrenci gözaltında
Ege Üniversitesi karıştı: 27 öğrenci gözaltında
13:56
Son seçim anketinde büyük sürpriz Aradaki fark 15 puan oldu
Son seçim anketinde büyük sürpriz! Aradaki fark 15 puan oldu
13:39
Liverpool’da Salah isyanı: Bize yalan söylediler
Liverpool'da Salah isyanı: Bize yalan söylediler
13:29
Fenerbahçe’de 8-0’ın perde arkası Aziz Yıldırım’ın sözleri ortaya çıktı
Fenerbahçe'de 8-0'ın perde arkası! Aziz Yıldırım'ın sözleri ortaya çıktı
13:23
Parasını bekleyen fon yatırımcıları dikkat e-Devlet’te bu kodu olanlar öncelikli
Parasını bekleyen fon yatırımcıları dikkat! e-Devlet'te bu kodu olanlar öncelikli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2026 14:47:43. #7.13#
SON DAKİKA: Spot elektrik fiyatı yarın en yüksek 4 bin 214 lira oldu, işlem hacmi yüzde 9 azaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement