Spot Elektrik Fiyatları Artış Gösterdi

Ekonomi

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1371 lira 19 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yaklaşık yüzde 32 artarak 1 milyar 505 milyon 372 bin 983 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 07.00, 08.00 ile 17.00-20.00 saatlerinde 3 bin lira, en düşük saat 12.00'de 1372 lira 19 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 613 lira 13 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 616 lira 16 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin lira, en düşük 437 lira olarak belirlendi.