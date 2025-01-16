Spot Elektrik Fiyatları Aylık Zirveye Ulaştı - Son Dakika
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Ekonomi

Spot Elektrik Fiyatları Aylık Zirveye Ulaştı

Yarın için spot elektrik fiyatları en yüksek 3 bin lira, en düşük 1799 lira 99 kuruş oldu.

16.01.2025 15:19
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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1799 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 1,28 azalarak 1 milyar 747 milyon 471 bin 2 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 09.00 ile 17.00-19.00 saatlerinde 3 bin lira, en düşük saat 04.00'te 1799 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 527 lira 98 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 561 lira 90 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 3 bin lira, en düşük 2 bin 140 liradan işlem gördü.

Kaynak: AA

Ekonomi, Enerji, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Spot Elektrik Fiyatları Aylık Zirveye Ulaştı - Son Dakika

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