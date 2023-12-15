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Spot Elektrik Fiyatları Belirlendi - Son Dakika
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Spot Elektrik Fiyatları Belirlendi

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 699 lira 17 kuruş, en düşük 913 lira 63 kuruş olarak belirlendi. Gün öncesi piyasada ise bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 09.00'de 2 bin 699 lira 17 kuruş, en düşük 23.00'te 913 lira 63 kuruş olarak tespit edildi.

Spot Elektrik Fiyatları Belirlendi
15.12.2023 - 14:53,
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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 699 lira 17 kuruş, en düşük 913 lira 63 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 5,42 artarak 1 milyar 294 milyon 646 bin 13 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 09.00'de 2 bin 699 lira 17 kuruş, en düşük 23.00'te 913 lira 63 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 177 lira 26 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 196 lira 16 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 699 lira 87 kuruş, en düşük 999 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
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