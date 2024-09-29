Spot Elektrik Fiyatları Belirlendi

Ekonomi

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 2 bin 899 lira 99 kuruş, en düşük 1400 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yaklaşık yüzde 11,19 artarak 1 milyar 424 milyon 499 bin 883 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 19.00'da 2 bin 899 lira 99 kuruş, en düşük saat 12.00'de 1400 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 274 lira 66 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 296 lira 59 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin lira, en düşük 390 lira olarak belirlendi.