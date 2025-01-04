Spot Elektrik Fiyatları Belirlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Spot Elektrik Fiyatları Belirlendi

1 MWh elektrik fiyatı en yüksek 2989,99 TL, en düşük 2076,99 TL olarak belirlendi.

04.01.2025 15:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 989 lira 99 kuruş, en düşük 2 bin 76 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 4,3 azalışla 1 milyar 526 milyon 426 bin 169 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 17.00'de 2 bin 989 lira 99 kuruş, en düşük saat 01.00'de 2 bin 76 lira 99 olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 502 lira 50 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 519 lira 92 kuruş oldu.

Spot piyasada 1 megavatsaat elektrik bugün en yüksek 3 bin lira, en düşük 1799 lira 98 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: AA

Ekonomi, Enerji, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Spot Elektrik Fiyatları Belirlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:29 Yasa dışı bahis Kerimcan Durmaz’ın da başını yaktı Yasa dışı bahis Kerimcan Durmaz'ın da başını yaktı
15:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan net mesaj: Teröristler için üçüncü bir yol yok Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Teröristler için üçüncü bir yol yok
15:00 Ferdi Tayfur’un tabutunun başında küfürlü kavga Ferdi Tayfur'un tabutunun başında küfürlü kavga
14:07 Boğuldu sanılan 3.5 yaşındaki çocuğun katili annesi çıktı İfadesi tüyler ürpertti Boğuldu sanılan 3.5 yaşındaki çocuğun katili annesi çıktı! İfadesi tüyler ürpertti
13:59 Özel’den tüm siyasi partilere çağrı yaptı: Gelin emekli maaşını bu rakama çıkaralım Özel'den tüm siyasi partilere çağrı yaptı: Gelin emekli maaşını bu rakama çıkaralım
18:05 Amedspor-Ankaragücü maçının tarihi değişti Amedspor-Ankaragücü maçının tarihi değişti
17:49 Prof. Dr. Serap Durusoy: ’’Türkiye, Avrupa’da en düşük emekli maaşına sahip’’ Prof. Dr. Serap Durusoy: ''Türkiye, Avrupa'da en düşük emekli maaşına sahip''
17:46 Otomobilin çarptığı yaşlı kadının üzerinden diğer araçlar geçti Otomobilin çarptığı yaşlı kadının üzerinden diğer araçlar geçti
17:45 Siyasi partilerin güncel üye sayıları belli oldu Siyasi partilerin güncel üye sayıları belli oldu
17:31 RTÜK’ten sunucu Özuğurlu’ya Ferdi Tayfur incelemesi RTÜK'ten sunucu Özuğurlu'ya Ferdi Tayfur incelemesi
17:26 Hakim Ziyech, Galatasaray’dan ayrılamıyor Hakim Ziyech, Galatasaray'dan ayrılamıyor
17:20 Yenidoğan soruşturmasında bir fezleke daha: Aralarında 5 doktor, 3 hemşire, ve 1 sivil var Yenidoğan soruşturmasında bir fezleke daha: Aralarında 5 doktor, 3 hemşire, ve 1 sivil var
17:12 Fenerbahçe, İsmail Yüksek’in gidişiyle 230 kat kar edecek Fenerbahçe, İsmail Yüksek'in gidişiyle 230 kat kar edecek
16:57 Antalya’da 4,5 büyüklüğünde deprem Antalya'da 4,5 büyüklüğünde deprem
16:41 Kandıralı Ferdi tutuklandı Kandıralı Ferdi tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2025 15:57:35. #1.12#
SON DAKİKA: Spot Elektrik Fiyatları Belirlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.