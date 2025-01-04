Spot Elektrik Fiyatları Belirlendi

Ekonomi

Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 989 lira 99 kuruş, en düşük 2 bin 76 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 4,3 azalışla 1 milyar 526 milyon 426 bin 169 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 17.00'de 2 bin 989 lira 99 kuruş, en düşük saat 01.00'de 2 bin 76 lira 99 olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 502 lira 50 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 519 lira 92 kuruş oldu.

Spot piyasada 1 megavatsaat elektrik bugün en yüksek 3 bin lira, en düşük 1799 lira 98 kuruştan işlem gördü.