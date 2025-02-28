Spot Elektrik Fiyatları Belirlendi - Son Dakika
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Ekonomi

Spot Elektrik Fiyatları Belirlendi

Yarın için spot piyasada elektrik fiyatı en yüksek 2.950 lira, en düşük 1.750 lira olarak belirlendi.

28.02.2025 15:16
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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 950 lira 1 kuruş, en düşük 1750 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 19,1 azalarak 1 milyar 574 milyon 458 bin 906 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 18.00'de 2 bin 950 lira 1 kuruş, en düşük saat 16.00'da 1750 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 501 lira 65 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 506 lira 23 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 3 bin lira, en düşük 1889 lira 97 kuruştan işlem gördü.

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Kaynak: AA

Ekonomi, Enerji, Finans, Son Dakika

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