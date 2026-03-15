Spot Elektrik Fiyatları Belirlendi
Spot Elektrik Fiyatları Belirlendi

15.03.2026 14:32
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1418 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 66 artarak 1 milyar 706 milyon 956 bin 586 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 08.00-11.00 ile 18.00-20.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük 03.00'te 1418 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 641 lira 32 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 714 lira 97 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 999 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

