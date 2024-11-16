Spot Elektrik Fiyatları Belirlendi

Ekonomi

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 2 bin 900 lira 1 kuruş, en düşük 1732 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yaklaşık yüzde 7,06 azalarak 1 milyar 242 milyon 359 bin 841 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 18.00'de 2 bin 900 lira 1 kuruş, en düşük saat 2.00, 03.00 ve 09.00'da 1732 lira 98 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 352 lira 88 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 382 bin 45 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1732 lira 98 kuruş olarak belirlendi.