Spot elektrikte hacim yüzde 39,5 azalırken yarının en yüksek fiyatı 4 bin 200 lira oldu - Son Dakika
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Spot elektrikte hacim yüzde 39,5 azalırken yarının en yüksek fiyatı 4 bin 200 lira oldu

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Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 39,5 azaldı. Gün öncesi piyasada yarın için megavatsaat elektriğin en yüksek fiyatı saat 19.00'da 4 bin 200 lira, en düşük fiyatı ise 0 lira olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 200 lira oldu.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 39,5 azalarak 1 milyar 115 milyon 453 bin 358 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 19.00'da 4 bin 200 lira, en düşük 10.00-13.00 saatlerinde 0 (sıfır) lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1766 lira 89 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 1850 lira 45 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 99 lira 1 kuruş, en düşük 1870 lira 76 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
EkonomiEnerjiFinansSon Dakika

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SON DAKİKA: Spot elektrikte hacim yüzde 39,5 azalırken yarının en yüksek fiyatı 4 bin 200 lira oldu - Son Dakika
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