Spot elektrikte yarın en yüksek fiyat megavatsaat başına 4 bin 500 lira oldu - Son Dakika
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Spot elektrikte yarın en yüksek fiyat megavatsaat başına 4 bin 500 lira oldu

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Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre spot elektrik piyasasında yarın için megavatsaat fiyatı en yüksek 4 bin 500 lira, en düşük 2 bin 699 lira 97 kuruş olarak belirlendi. Piyasada işlem hacmi bugün düne göre yüzde 47,1 artışla 1 milyar 952 milyon 856 bin 306 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 500 lira, en düşük 2 bin 699 lira 97 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 47,1 artarak 1 milyar 952 milyon 856 bin 306 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 17.00-19.00 saatlerinde 4 bin 500 lira, en düşük saat 03.00 ile 04.00'te 2 bin 699 lira 97 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 432 lira 96 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 518 lira 16 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 225 lira, en düşük 324 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
EkonomiFinansSon Dakika

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SON DAKİKA: Spot elektrikte yarın en yüksek fiyat megavatsaat başına 4 bin 500 lira oldu - Son Dakika
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