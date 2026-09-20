Spot elektrikte yarın megavatsaat fiyatı 4 bin 500 liraya kadar çıkacak - Son Dakika
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Spot elektrikte yarın megavatsaat fiyatı 4 bin 500 liraya kadar çıkacak

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Gün öncesi piyasada yarın megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 4 bin 500 lira, en düşük 1999 lira 99 kuruş olarak belirlendi. Spot piyasada işlem hacmi bugün düne göre yüzde 32,11 azalarak 2 milyar 358 milyon 97 bin 90 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 500 lira, en düşük 1999 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 32,11 azalarak 2 milyar 358 milyon 97 bin 90 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 17.00-20.00 saatlerinde 4 bin 500 lira, en düşük saat 02.00'de 1999 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 170 lira 59 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 275 lira 72 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 200 lira olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
EkonomiEnerjiFinansSon Dakika

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SON DAKİKA: Spot elektrikte yarın megavatsaat fiyatı 4 bin 500 liraya kadar çıkacak - Son Dakika
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