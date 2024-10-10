Spot Piyasa Elektrik Fiyatları Açıklandı - Son Dakika
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Ekonomi

Spot Piyasa Elektrik Fiyatları Açıklandı

Yarın için megavatsaat elektrik fiyatı en yüksek 3000, en düşük 1000 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

10.10.2024 14:46
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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1000 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yaklaşık yüzde 1,4 azalarak 1 milyar 469 milyon 252 bin 657 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 17.00-21.00 saatlerinde 3 bin lira, en düşük saat 12.00'de 1000 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 479 lira 51 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 493 lira 3 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1000 lira olarak belirlendi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Enerji, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Spot Piyasa Elektrik Fiyatları Açıklandı - Son Dakika

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