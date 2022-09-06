Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika
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Spot piyasada elektrik fiyatları

06.09.2022 14:20
Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 749 lira 99 kuruş, en düşük 2 bin 749 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 749 lira 99 kuruş, en düşük 2 bin 749 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 4,4 azalarak 1 milyar 795 milyon 911 bin 174 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 4 bin 749 lira 99 kuruş, en düşük saat 04.00, 05.00 ve 06.00'da 2 bin 749 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 700 lira 75 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 3 bin 728 lira 46 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 4 bin 499 lira 99 kuruş, en düşük 2 bin 499 lira 97 kuruş olarak kayıtlara geçti.

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Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

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