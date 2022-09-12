Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 780 lira, en düşük 2 bin 999 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 2,82 artışla 1 milyar 932 milyon 448 bin 150 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00 ve 20.00'de 4 bin 780 lira, en düşük saat 04.00'te 2 bin 999 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 943 lira 72 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 3 bin 986 lira 50 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 4 bin 800 lira, en düşük 2 bin 750 lira olarak kayıtlara geçti.