Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin lira, en düşük 2 bin 259 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 8,3 artarak 1 milyar 541 milyon 283 bin 59 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 00.00, 01.00, 11.00 ve 20.00'de 4 bin lira, en düşük 16.00'da 2 bin 259 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 91 lira 31 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 3 bin 103 lira 15 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 3 bin 499 lira 99 kuruş, en düşük 2 bin 199 lira 98 kuruş olarak kayıtlara geçti.