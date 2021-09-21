Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 2 bin 430 lira 89 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 562 bin 82 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 3 milyon 763 bin 40 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 2 bin 430 lira 89 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 1 milyon 876 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 2 bin 503 lira 82 kuruş, satış fiyatı 2 bin 357 lira 96 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 145 milyon 506 bin 966 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 145 milyon 482 bin 869 metreküp olarak kayıtlara geçti.