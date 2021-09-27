Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 2 bin 482 lira 76 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 686 bin 716 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 3 milyon 807 bin 285 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 2 bin 482 lira 76 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 1 milyon 486 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 2 bin 561 lira 78 kuruş, satış fiyatı 2 bin 408 lira 28 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 144 milyon 421 bin 448 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 144 milyon 591 bin 448 metreküp olarak kayıtlara geçti.