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Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

09.11.2021 14:26
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 4 bin 607 lira 45 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 4 bin 607 lira 45 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 8 milyon 838 bin 219 lira 50 kuruş oldu. Bu rakam bir önceki gün 8 milyon 137 bin 361 lira 25 kuruş olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 4 bin 607 lira 45 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 1 milyon 918 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 4 bin 745 lira 67 kuruş, satış fiyatı 4 bin 469 lira 23 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 157 milyon 347 bin 201 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 157 milyon 235 bin 233 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika Ekonomi


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