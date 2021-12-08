Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 6 bin 683 lira 18 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 625 bin 216 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 4 milyon 36 bin 453 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 6 bin 683 lira 18 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 690 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı için alış fiyatı 6 bin 883 lira 68 kuruş, satış fiyatı 6 bin 482 lira 68 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 186 milyon 764 bin 794 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 186 milyon 726 bin 744 metreküp olarak kayıtlara geçti.