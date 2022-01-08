Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 976 lira 42 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 59 milyon 130 bin 241 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 20 milyon 762 bin 137 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 976 lira 42 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 5 milyon 927 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 275 lira 71 kuruş, satış fiyatı 9 bin 677 lira 13 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 219 milyon 643 bin 127 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 232 milyon 855 bin 522 metreküp olarak kayıtlara geçti.