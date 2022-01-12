Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 88 lira 92 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 6 milyon 275 bin 282 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 9 milyon 280 bin 641 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 88 lira 92 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 622 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 391 lira 59 kuruş, satış fiyatı 9 bin 786 lira 25 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 232 milyon 498 bin 271 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 237 milyon 175 bin 51 metreküp olarak kayıtlara geçti.