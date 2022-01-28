Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 88 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 10 milyon 835 bin 576 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 10 milyon 583 bin 361 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 88 lira 99 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 1 milyon 74 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 391 lira 66 kuruş, satış fiyatı 9 bin 786 lira 32 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 249 milyon 926 bin 802 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 248 milyon 103 bin 494 metreküp olarak kayıtlara geçti.