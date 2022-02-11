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Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

11.02.2022 14:13
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 122 lira 73 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 122 lira 73 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 159 milyon 492 bin 12 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 292 milyon 547 bin 403 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 122 lira 73 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 15 milyon 757 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 426 lira 41 kuruş, satış fiyatı 9 bin 819 lira 5 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 241 milyon 288 bin 575 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 236 milyon 269 bin 731 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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Enerji Piyasaları İşletme AŞ, Doğalgaz, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika Ekonomi


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