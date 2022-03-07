Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 593 lira 87 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 118 milyon 962 bin 708 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 104 milyon 822 bin 765 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 593 lira 87 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 12 milyon 400 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 9 bin 881 lira 69 kuruş, satış fiyatı 9 bin 306 lira 5 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 205 milyon 910 bin 139 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 204 milyon 391 bin 576 metreküp olarak kayıtlara geçti.