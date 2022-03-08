Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

08.03.2022 14:49
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 641 lira 28 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 641 lira 28 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 175 milyon 582 bin 773 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 118 milyon 962 bin 708 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 641 lira 28 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 18 milyon 212 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 9 bin 930 lira 52 kuruş, satış fiyatı 9 bin 352 lira 4 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 212 milyon 884 bin 549 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 222 milyon 217 bin 75 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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Enerji Piyasaları İşletme AŞ, Doğalgaz, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika


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