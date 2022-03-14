Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 691 lira 47 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 177 milyon 828 bin 26 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 62 milyon 731 bin 127 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 691 lira 47 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 18 milyon 349 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 9 bin 982 lira 21 kuruş, satış fiyatı 9 bin 400 lira 73 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 257 milyon 830 bin 698 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 247 milyon 396 bin 810 metreküp olarak kayıtlara geçti.