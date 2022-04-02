Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 798 lira 13 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 251 milyon 146 bin 725 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 186 milyon 786 bin 126 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 798 lira 13 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 21 milyon 287 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 152 lira 7 kuruş, satış fiyatı 11 bin 444 lira 19 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 149 milyon 320 bin metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 103 milyon 690 bin 569 metreküp olarak kayıtlara geçti.