Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 819 lira 66 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 62 milyon 478 bin 580 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 69 milyon bin 501 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 819 lira 66 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 5 milyon 286 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 174 lira 25 kuruş, satış fiyatı 11 bin 465 lira 7 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 103 milyon 144 bin 819 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 106 milyon 776 bin 946 metreküp olarak kayıtlara geçti.