Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 848 lira 65 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 130 milyon 252 bin 245 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 63 milyon 235 bin 684 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 848 lira 65 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 10 milyon 993 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 204 lira 11 kuruş, satış fiyatı 11 bin 493 lira 19 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 133 milyon 873 bin 914 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 127 milyon 17 bin 39 metreküp olarak kayıtlara geçti.