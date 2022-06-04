Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 153 lira 23 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 132 milyon 506 bin 506 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 132 milyon 404 bin 900 lira??????? olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 153 lira 23 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 10 milyon 903 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 517 lira 83 kuruş, satış fiyatı 11 bin 788 lira 63 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 118 milyon 831 bin 273 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 124 milyon 782 bin 129 metreküp olarak kayıtlara geçti.