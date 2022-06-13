Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 525 lira 38 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 71 milyon 722 bin 181 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 3 milyon 861 bin 312 lira??????? olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 525 lira 38 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 5 milyon 725 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 901 lira 14 kuruş, satış fiyatı 12 bin 149 lira 62 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 107 milyon 18 bin 531 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 105 milyon 120 bin 341 metreküp olarak kayıtlara geçti.