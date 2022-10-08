Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 26 bin 99 lira 61 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 11 milyon 248 bin 837 lira 50 kuruş oldu. Bu rakam bir önceki gün 9 milyon 865 bin 540 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 26 bin 99 lira 61 kuruş oldu. Gaz ticaret miktarı 431 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 26 bin 882 lira 60 kuruş, satış fiyatı 25 bin 316 lira 62 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 95 milyon 211 bin 601 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 96 milyon 751 bin 693 metreküp olarak kayıtlara geçti.