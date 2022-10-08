Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika
Üye Girişi

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

08.10.2022 14:20
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 26 bin 99 lira 61 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 26 bin 99 lira 61 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 11 milyon 248 bin 837 lira 50 kuruş oldu. Bu rakam bir önceki gün 9 milyon 865 bin 540 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 26 bin 99 lira 61 kuruş oldu. Gaz ticaret miktarı 431 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 26 bin 882 lira 60 kuruş, satış fiyatı 25 bin 316 lira 62 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 95 milyon 211 bin 601 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 96 milyon 751 bin 693 metreküp olarak kayıtlara geçti.

YORUMLAR
500
Venedik Komisyonu: 'Yanıltıcı bilgi yayma suçu' ifade özgürlüğüne aykırı Venedik Komisyonu: 'Yanıltıcı bilgi yayma suçu' ifade özgürlüğüne aykırı BAKAN SOYLU TÜRKİYE'DEKİ TERÖRİST SAYISI 120'NİN ALTINA DÜŞTÜ BAKAN SOYLU TÜRKİYE'DEKİ TERÖRİST SAYISI 120'NİN ALTINA DÜŞTÜ Kocaeli haberi: AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Kocaeli'de tapu dağıtım törenine katıldı Açıklaması Kocaeli haberi: AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Kocaeli'de tapu dağıtım törenine katıldı Açıklaması
Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:42 Southampton'ı farklı geçen Manchester City'nin istatistikleri göz kamaştırdı
19:13 Antalyaspor'a konuk olan Konyaspor puanı 90+6'da kopardı
18:55 Avrupa maçında kırmızı kart gören Trabzonsporlu Maxi Gomez soyunma odasında ağladı
18:58 Valerien Ismael'den sürpriz kadro! Giresunspor-Beşiktaş maçının ilk 11'leri açıklandı
17:58 Bakan Süleyman Soylu uyuşturucu satıcılarına yönelik talimatını yineledi: Bulduğunuz an ayaklarını kırın
18:01 Ukrayna'nın stratejik köprüyü vurmasının ardından kıtlık korkusu! Halk benzinlik ve marketlere akın etti
17:36 Orhan Gencebay'ın eşi filtrenin dozunu kaçırdı! Arda Turan'ın hali görenleri şaşırttı
17:32 Canlı eşek arısını yiyen Çinlinin dudaklarına yorum yağdı
17:03 Önce Vadistanbul şimdi de İstinye Park! Yabancı uyruklu şahıslar silahlı çatışmaya girdi
16:59 Ankaragücü konuk olduğu İstanbulspor'u uzatmada geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2022 20:22:30. #1.13#
SON DAKİKA: Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement