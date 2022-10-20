Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 26 bin 70 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 397 milyon 150 bin 340 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam bir önceki gün 61 milyon 550 bin 240 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 26 bin 70 lira, gaz ticaret miktarı 15 milyon 234 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 26 bin 852 lira 10 kuruş, satış fiyatı 25 bin 287 lira 90 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 103 milyon 629 bin 957 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 118 milyon 101 bin 188 metreküp olarak kayıtlara geçti.