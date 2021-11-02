Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 1131 lira, en düşük 450 lira 23 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi düne göre yüzde 9,6 artarak 506 milyon 103 bin 80 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 08.00-11.00 ve 13.00-22.00 saatlerinde 1131 lira, en düşük saat 00.00'da 450 lira 23 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 973 lira 41 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 976 lira 99 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 1131 lira, en düşük 601 lira 67 kuruştan işlem gördü.