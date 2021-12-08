Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 1208 lira 26 kuruş, en düşük 800 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi düne göre yüzde 8,29 azalışla 565 milyon 252 bin 645 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 17.00'de 1208 lira 26 kuruş, en düşük saat 05.00'te 800 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 976 lira 36 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 981 lira 75 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 1217 lira, en düşük 763 lira 9 kuruştan işlem gördü.