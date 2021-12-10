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Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika

Spot piyasada elektrik fiyatları

10.12.2021 14:23
Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 1174 lira 99 kuruş, en düşük 743 lira 7 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 1174 lira 99 kuruş, en düşük 743 lira 7 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi düne göre yüzde 4,73 azalışla 508 milyon 293 bin 326 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 1174 lira 99 kuruş, en düşük saat 03.00'te 743 lira 7 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 877 lira 96 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 880 lira 86 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 205 lira 47 kuruş, en düşük 743 lira 7 kuruştan işlem gördü.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika Ekonomi


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