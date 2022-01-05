Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 1300 lira, en düşük 864 lira 69 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 3,1 artışla 714 milyon 388 bin 378 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 09.00'da 1300 lira, en düşük saat 23.00'te 864 lira 69 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1068 lira 56 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 1075 lira 89 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 1345 lira, en düşük 800 liradan işlem gördü.