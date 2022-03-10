Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika
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Spot piyasada elektrik fiyatları

10.03.2022 14:37
Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 1745 lira, en düşük 861 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 1745 lira, en düşük 861 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 4,50 azalarak 751 milyon 425 bin 840 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 09.00-11.00, 15.00, 16.00 ve 18.00-21.00 saatlerinde 1745 lira, en düşük saat 04.00'te 861 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1548 lira 40 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 1583 lira 4 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 1745 lira, en düşük 1388 lira olarak kayıtlara geçti.

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Enerji Piyasaları İşletme AŞ, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika


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